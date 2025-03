Panorama.it - Flavio Briatore contro Range Rover: «Sempre dal meccanico, in quattro anni spesi 30 mila euro»

è furioso con gli inglesi che producono la, e così si sfoga su Instagram raccontando una serie di disavventure con due auto acquistate del noto marchio. «Auto belle da vedere ma che danno mille problemi», afferma.descrive le difficoltà avute con la primaSport: «In, dal 2020 al 2024, mi è costata 30di. Aveva un problema al flap, mi dicevano. Mai risolto».Anche con il secondo acquisto non è andata meglio, anzi: «L’ultimal’ho presa nel 2024, dopo due giorni si è fermata. L’ho portata alladi Monaco, dove mi hanno detto che il problema è un trasformatore, ma che loro non ce l’hanno, devono produrlo. Sono due mesi che aspetto. Ma vi rendete conto? Macchine che costano un occhio e poi non c’è neppure l’assistenza.