Flash mob a Cinisello | Giù le mani da via Alberti Diciamo no al raddoppio

Striscioni, cartelli e foto attaccate alle cancellate dei complessi residenziali. I residenti di via, Bramante, Moro, Brunelleschi si sono dati appuntamento per unmob davanti a una delle porte di ingresso del Parco del Grugnotorto. Unafestazione sostenuta anche dalle forze di centrosinistra, per dire "no" aldi viaa quattro corsie. "Il flusso di traffico non è tale da giustificare questa scelta, neanche negli orari di punta e neanche con la prossima apertura di un nuovo supermercato - spiega Mina Cippo -. Non siamo all’epoca della nascita de La Fontana, che era l’unico centro commerciale dell’hinterland. Non capiamo l’esigenza di un’operazione che cancellerebbe la prima striscia del parco". La preoccupazione è anche per la sicurezza stradale. "Oggi c’è una strettoia che consente alle auto di rallentare vicino alle case.