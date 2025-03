Fiumicino FdI | Grande ottimismo per i progetti futuri della città

Leggi su Ilfaroonline.it

, 26 marzo 2025 – “Come gruppo consiliare di fratelli d’Italia esprimiamo soddisfazione per la ratificadelibera di giunta che modifica il piano triennale delle opere consentendo all’Amministrazione di partecipare, attraverso il coofinanziamento approvato, al bando dall’Assessorato alle attività produttiveRegione Lazio per il Fondo straordinario per lo sviluppo economico del litorale Laziale, che ci permetterà di finanziare, in caso di aggiudicazione, un progetto più ampio di riqualificazione dell’asse del porto canale,darsena e del lungomaresalute ridisegnando così il waterfront per questo importante quadrante di. Lo dichiarano i consiglieri Agostino Prete, Patrizia Fata, Roberto Feola e Federica Cerulli.“Abbiamo inoltre ratificato il finanziamento per la riqualificazionepiazzaMadonnella che finalmente vedrà concretizzarsi la tanto attesa opera di ammodernamento, – proseguono – segnale che il lavoro di ascolto delle istanze dei cittadini svolto in questi anni non è rimasto vano.