Unlimitednews.it - Fisco, UPB “Per ridurre il magazzino dei crediti è necessaria una riforma organica”

Leggi su Unlimitednews.it

ROMA (ITALPRESS) – L’Ufficio parlamentare di bilancio (UPB) è oggi intervenuto in audizione presso la Commissione Finanze e tesoro del Senato nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulla gestione delfiscale da parte dell’ente della riscossione e sul disegno di legge che propone l’introduzione, tra le altre cose, della rottamazione quinquies (DDL n. 1375).Il consigliere dell’UPB Valeria De Bonis, dopo una breve descrizione dei provvedimenti che dal 2016 hanno interessato i carichi pendenti e di quelli proposti nel DDL, si è soffermata sull’evoluzione negli ultimi anni deiriscossi, condonati e residui e ha avanzato considerazioni sui fattori che incidono sull’accumulo dinelruoli, sul posizionamento dell’Italia nel confronto internazionale e su come le misure contenute nel DDL in esame si collocano nel processo diavviato con il decreto attuativo della legge delega per lafiscale.