Fisco, debiti a 1.270 miliardi. Corte dei Conti e Ufficio di bilancio gelano la Lega: bocciata la quinta rottamazione

Lapuntava a trasformarla in un assist per spingere la proposta di una nuovadelle cartelle esattoriali, la quinquies. Ma l’indagine conoscitiva sul magazzino fiscale in corso alla commissione Finanze del Senato non sta andando proprio come sperato. Le audizioni più “pesanti”, quelle diparlamentare didei, hanno bocciato platealmente l’ennesima pace fiscale cara a Matteo Salvini sottolineando come lenue sanatorie incoraggino i contribuenti a evadere, comportino una perdita netta per lo Stato e non intacchino la montagna dei crediti non riscossi accumulati a partire dal 2000. Che al 31 gennaio 2025 è arrivata a un soffio dai 1.273– contro i 954 di fine 2019 – dovuti da 21,7 milioni di contribuenti a cui fanno capo 291 milioni di singoli crediti.