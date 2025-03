Ilfattoquotidiano.it - Fisco, 173 milioni di cartelle e quasi 22 milioni di debitori: tutti i numeri dell’arretrato

1.300 miliardi di crediti fiscali non riscossi. Di cui poco meno della metà considerati ormai persi perché inesigibili. E’ la situazione in cui versa il magazzino della Riscossione, che dà la misura della difficoltà deldi incassare un arretrato più che ventennale. Ad alimentare la tendenza dei contribuenti a non pagare sono anche le ripetute misure di rottamazione – l’ultima nel disegno di legge della Lega all’esame del Senato – che alimentano l’attesa di nuovi condoni e, lungi dal portare risorse aggiuntive, pesano negativamente sui conti pubblici.Fonte: Commissione analisi magazzino AdeRIl ciclo di audizioni in commissione Finanze del Senato sulla gestione del magazzino e sulla nuova rateizzazione è stato l’occasione per fare il punto. Al 31 gennaio, ha spiegato il presidente della commissione di analisi sul magazzino Roberto Benedetti, il valore residuo dei carichi affidati dal 2000 al 2024 all’Agenzia delle entrate-Riscossione ammonta a circa 1.