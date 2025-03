Biccy.it - Fischi e insulti per Corona a Napoli: “Bugiardo, il Papa è vivo”

Leggi su Biccy.it

Fabrizionelle scorse settimane ha più volte messo in dubbio le notizie arrivate dal Vaticano e dal Policlinico Gemelli: “Ilnon è più tra noi da tempo. Non ve lo dicono per svariate ragioni, ma questa è la verità e vedrete che presto mi darete ragione“. Quando è stata diffusa una foto del Pontefice di spalle,è tornato a farsi sentire: “E che dobbiamo farci con quell’immagine sfocata? Io vi dico di più, ilè morto da due mesi. Se faranno uscire un video dove parla allora io mi ritiro a vita privata e ve lo prometto“. Il video è uscito, ma Fabrizio ha trovato un assurdo escamotage per non ritirarsi, ma nonostante questo ieri si è beccato dei, e non solo.e critiche per Fabrizio: “Sola, fallito,”.ieri è salito sul palco del Palapartenope, per l’ultima puntata del Peppy Night, lo show teatrale di Peppe Iodice.