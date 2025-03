Lanazione.it - Firenze, Tullio Solenghi a teatro con 'Pignasecca e Pignaverde'

, 26 marzo 2025 - Il 31 marzo (ore 21:15) alAurora di Scandicci, per il quinto appuntamento dell’edizione 2025 di Auroradisera, – la rassegna frutto della collaborazione tra la Fondazione Toscana Spettacolo onlus e il Comune di Scandicci –porta in scena. Uno spettacolo di Emerico Valentinetti, per la regia di. Lo spettacolo. IlSociale di Camogli e ilNazionale di Genova proseguono la loro avventura goviana portando in scena, secondo capitolo di un progetto incominciato nel 2022 con I maneggi per maritare una figlia. Anche questa volta il protagonista e regista dello spettacolo è, che nuovamente si trasformerà, anima e corpo, in Govi. Per il ruolo di Alessandro Raffo, che insieme a Felice Pastorino è il protagonista della celebre scena del sigaro,ha voluto accanto a sé Mauro Pirovano, un altro attore e comico genovese.