Lanazione.it - Firenze, Aristofane riscritto dai ragazzi per rivendicare il diritto di sognare

Leggi su Lanazione.it

, 25 marzo 2025 – “Le Nuvole” di, intramontabile commedia che sbeffeggia chi fa grandi discorsi solo per girare le cose a proprio vantaggio, riscritta da ragazze eper urlare al mondo cosa non va. Domenica 30 marzo alle 18 al Teatro Cantiere Florida di(via Pisana 111 Rosso) in scena “Stai coi piedi per terra!”, restituzione pubblica che corona l’edizione pilota del Laboratorio Teatrale Permanente (LTP) per adolescenti, il percorso aperto a ogni persona tra i 14 e i 19 anni sul territorio fiorentino, con guide d’eccellenza e completamente gratuito – per rendere il teatro davvero accessibile a tutte e tutti – condotto dal pluripremiato attore e regista Marco Cacciola e dalla responsabile della non-scuola del Teatro delle Albe Laura Redaelli e promosso da Elsinor Centro di Produzione Teatrale e Fondazione Guido Franceschini con Fondazione CRnell’ambito del Bando Partecipazione Culturale / Periferie.