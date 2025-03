Bergamonews.it - Fiocco azzurro in casa Atalanta: è nato Edoardo Zappacosta

Nuovo arrivo in. No, nessuno colpo di coda del calciomercato, ma un belda appendere a Zingonia.Mercoledì 26 marzo èinfatti, primogenito dell’esterno nerDavide e della moglie Camilla Morelli. La coppia ha festeggiato il lieto evento con una foto pubblicata su Instagram: “Benvenuto al mondoAmore della nostra vita – hanno scritto sui propri profili social – mamma e papà ti Amano follemente”.All’annuncio hanno risposto prontamente compagni ed ex compagni: da Djimsiti a Roksana Malinovska, moglie di Ruslan Malinovskyi, dall’ex portiere del Chievo Stefano Sorrentino a Paola Di Benedetto, compagna di Raoul Bellanova, e tanti altri.Alla festa ci accodiamo anche noi, augurando il meglio ai neo genitori e al piccolo nuovo arrivato.