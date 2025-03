Lanazione.it - Finisce in un burrone con il suo cane, grave un uomo

Arcidosso (Grosseto), 26 marzo 2025 – Un volo tremendo, di circa dieci metri, e la caduta in un dirupo. E’ successo nel pomeriggio di oggi, 26 marzo, ad Arcidosso dove unè scivolato in uninsieme al suo. Probabilmente l’animale, per cause ancora in fase di accertamento, è scivolato nel precipizio trascinando con sé il padrone, che ha riportato diverse ferite nella caduta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Arcidosso. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi, con il coinvolgimento dell’elicottero del Nucleo e di un elicottero dei vigili del fuoco di Arezzo, valutando l’eventuale necessità di un recupero con verricello. Sul posto, oltre ai pompieri, è intervenuta anche la squadra Saf (Speleo alpino fluviale) del comando di Grosseto e l’elicottero Pegaso 1 da Firenze.