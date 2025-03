Ilfattoquotidiano.it - Fine vita, l’avvocato dello Stato: “Non c’è un diritto al suicidio”. Cappato: “Un dovere non girarsi dall’altra parte”

Ancora un’udienza, ancora un confronto tra le parti davanti alla Consulta per stabilire la costituzionalità della legge che regola l’aiuto al. Dopo la storica sentenza –-Dj Fabo del 2019 – la Corte costituzionale si è pronunciata anche l’anno scorso ampliando la nozione di “trattamenti di sostegnole. Decisione che non ha impedito alla giudice di Firenze di respingere la richiesta di archiviazione pere due attiviste. Oggi però i giudici sono chiamati a esprimersi sull’eccezione sollevata dal gip di Milano per i casi di Romano, 82 anni, di origini toscane e residente a Peschiera Borromeo, e la signora Elena, veneta di 70 anni, accompagnati in Svizzera.“Non c’è unalné un obbligo dei medici di concorrere a una volontà suicidaria” ha detto, Ruggero Di Martino, in aula durante l’udienza pubblica.