Ilfattoquotidiano.it - Fine vita, il giudice: “Non si può non tenere conto della sentenza 135” che ha esteso la nozione di trattamenti di sostegno vitale

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Non si può non135Corte costituzionale nell’ambito del caso, nato dall’autodenuncia di disobbedienza civile di Cappato, dibattuto oggi a PalazzoConsulta, giudici relatori Viganò e Antonini”. Si tratta del verdetto, emesso lo scorso luglio, con cui i giudici hannoladi “dile” rispondendo a una eccezione sollevata daldi Firenze.In particolare ilFrancesco Viganò, per una migliore contestualizzazionequestione nell’udienza pubblica in cui per la quarta volta si discute di, ha rilevato che “l’ordinanza del gip (di Milano) è del 21 giugno 2024 (sui casi di Elena e Romano morti in Svizzera, ndr), quindi circa un mese antecedente alla135Corte costituzionale” che rigettava la questione di legittimità sollevata da un gip di Firenze sull’art.