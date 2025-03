Ilfattoquotidiano.it - Fine vita, i figli di Elena e Romano alla Consulta: “Hanno scelto di non cadere nel baratro”

All’udienza davanti ai giudici della– la quarta volta – per decidere sulla costituzionalità della legge che regola l’aiuto al suicidio erano presenti anche idi, i due malatti chedovuto andare Svizzera echiesto a Marco Cappato di accompagnarli.Idi– “Già da anni noi sapevamo che lei non avrebbe mai sopportato una situazione non dignitosa per la suae quindi è una cosa che non ha maturato proprio nell’ultimo periodo della sua malattia. Lei hadi nonin unche stava degenerando in modo davvero brutto e ha voluto chiedere aiuto per coinvolgere anche la famiglia, per non perdere la sua dignità. Non avrebbe avuto alternative – ha detto laa di69enne veneta malata terminale di cancro che aveva lasciato anche un messaggio video all’uscita da Palazzo della– Noi l’abbiamo ascoltata, l’abbiamo compresa, con sommo dispiacere l’abbiamo appoggiata perché abbiamo rispettato la sua volontà.