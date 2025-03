Europa.today.it - Finali Coppa del mondo sci 2025, oggi gigante maschile: a che ora e dove vederlo in diretta

Leggi su Europa.today.it

, mercoledì 26 marzo, alledi sci alpino di Sun Valley si disputa il. Marco Odermatt è il favorito per la vittoria in questa annata in cui ha conquistato la sua quartadelgenerale, la quarta di, la terza in Supere la seconda in discesa.