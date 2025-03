Filma il rapporto tra l’amico e una 20enne poi lo condivide in chat | due 30enni accusati di revenge porn

Leggi su Open.online

A lei, poco più che ventenne, quel ragazzo «piaceva». Si erano incrociati in un locale alla moda di Torino, si erano visti altre volte. Poi, alla fine di una serata, si appartano. Non a casa di lui («Ci sono i miei genitori», le scrive) ma da un suo amico. Qui i due hanno un momento di intimità. Mesi dopo, quel momento circola su duedi WhatsApp. A scoprirlo è un’amica della ragazza, che la avvisa immediatamente: «Guarda che ci sono delle tue immagini che girano». Video, foto ma anche sticker ricavati dalla scena, in cui i volti di lui e lei sarebbero perfettamente riconoscibili. Lo scorso marzo scatta la denuncia ai carabinieri. Gli indagati sono il ragazzo e, nell’occasione cameraman: i due, entrambidel Torinese, dovranno rispondere di diffusione illecita di video sessualmente espliciti, con l’aggravante di aver utilizzato strumenti informatici e telematici.