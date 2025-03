Ilrestodelcarlino.it - Festa del teatro. Si esibiscono 14 compagnie

Ilconsola anche chi è sotto le bombe, sostiene chi è in prigionia, fa sognare mondi altri. Ilè vita e si torna a dirlo ancora una volta in occasione dellamondiale delche si rinnova ogni primavera. L’appuntamento è per domani, per ricordare che l’arte in ogni sua forma è un ponte tra le culture. Il messaggio di apertura è affidato quest’anno al greco Theodoros Terzopoulos che si domanda cosa può fare oggi il, in un tempo così difficile: "Può e fa molto, assicura Graziano Ferroni che da 18 anni è alla guida dell’evento fermano con l’associazione TiAeFfe e l’unione italiana libero, noi andremo avanti fino a che ci sarà pubblico e amministratori che ci crederanno". L’assessore alla cultura Micol Lanzidei spiega che iloffre tante risposte disposte diverse alle domande di ciascuno, a volte lascia aperta la domanda perché le possibilità sono infinite: "Per questo come ogni anno apriamo volentieri il nostro, domani a partire dalle 19 saranno circa 14 leche si esibiranno, una dopo l’altra, a ingresso gratuito, fino alle 24.