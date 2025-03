Ferrari ennesima figuraccia | Sono degli incompetenti

Leggi su Sportface.it

Laè reduce da uno dei weekend peggiori della sua leggendaria storia.Quello che è successo nell’ultimo fine settimana in Cina resterà per sempre uno dei disastri più grandi della Scuderia di Maranello, unasenza precedenti che richiede assolutamente testa bassa, duro lavoro e un grande bagno di umiltà. La doppia squalifica che ha colpito Charles Leclerc e Lewis Hamilton a causa di errori tecnici del team è un’umiliazione troppo grande per la Rossa, un episodio senza precedenti nella sua storia in Formula Uno. Mai, infatti, laaveva subito la squalifica di entrambe le macchine in un Gran Premio. Un dato che già basta per capire quanto sia grave quello che è successo in Cina.Due errori diversi, ma altrettanto gravi. La macchina più leggera rispetto ai limiti consentiti nel caso di Leclerc, il fondo usurato e dunque irregolare nel caso di Hamilton.