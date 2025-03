Velvetgossip.it - Ferragni e Tronchetti Provera: “Tende chiuse e auto in garage”, le strategie di Chiara per proteggere Giovanni

Leggi su Velvetgossip.it

continuano a far fronte alle sfide che si presentano nella loro vita, mostrando una solidità che non passa inosservata. La coppia, pur affrontando momenti difficili, appare sempre più coesa. Gli occhi del pubblico sono costantemente rivolti verso, che a settembre 2025 dovrà presentarsi in tribunale per rispondere all’accusa di truffa. Non si può ignorare il contesto complicato in cui le sue aziende si trovano attualmente, con problematiche finanziarie che richiedono attenzione. Per cercare di rilanciare il suo impero, l’influencer ha deciso di investire 6,4 milioni di euro nella ricapitalizzazione della società Fenice.Le sfide personali e professionali della coppiaOltre alle difficoltà legali e finanziarie, la relazione traè influenzata anche da questioni personali.