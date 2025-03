361magazine.com - Federica Pellegrini: «Mia figlia? Spero si innamori dello sport, non sogno una carriera da campionessa»

In edicola da oggiNel nuovo numero di Chi, in edicola da oggi, 26 marzo,racconta i primi 15 mesi da mamma, condividendo riflessioni ed emozioni sul suo nuovo ruolo. L’abbiamo incontrata a Livigno, dove a fine aprile inaugurerà la Fede Academy, la sua accademia di nuoto professionale, insieme al marito Matteo Giunta e alla piccola Matilde, nata il 3 gennaio 2024.Parlando del futuro della, l’exolimpica spiega: «Nonper lei unada, ma che si. C’è una sottile differenza tra il desiderio di vincere e la passione genuina, ma spesso chi ama davvero qualcosa finisce per ottenere grandi risultati».Riguardo al rapporto con il marito,sottolinea l’equilibrio della loro relazione: «Ci dividiamo tutto in parti uguali, al 50 e 50.