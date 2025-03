Oasport.it - Federica Brignone scioglie le riserve sullo slalom: stagione finita

ha preso la sua decisione, rinunciando allospeciale di domani e mettendo la parola fine alla suadi Coppa del Mondo. La valdostana non si cimenterà tra i pali stretti nell’ultima gara delle Finali di Sun Valley, chiudendo dunque l’inverno a quota 1594 punti (record assoluto per l’Italia da quando è stato introdotto l’attuale sistema di punteggio, nel 1991) dopo aver vinto la classifica generale e le Coppe di discesa e gigante.Unaa dir poco trionfale per la fuoriclasse azzurra, che ha ben figurato anche ai Campionati Mondiali di Saalbach conquistando un oro in gigante ed un argento in superG (a soli 10 centesimi dalla vincitrice Stephanie Venier), ottenendo con pieno merito la seconda Sfera di Cristallo assoluta della carriera dopo quella dell’inverno 2019-2020.