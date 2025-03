361magazine.com - Federica Brignone, regina di quasi tutto: l’incredibile stagione

Ha vinto anche la coppa di Gigante16 podi, una medaglia d’oro al Mondiale, una Coppa del Mondo di discesa, una di Gigante e una Generale: è stata questadi.La milanese di nascita, ma al 100% valdostana a 34 anni e a un anno dai Giochi Olimpici di Milano Cortina è stata protagonista di una annata al limite della perfezione.Ieri,ha vinto la terza coppa della, la settima della carriera. Dopo la generale e quella discesa, arriva, infatti anche la coppa di gigante, grazie al primo secondo posto della, che segue cinque vittorie e tre uscite nella disciplina. È la seconda coppa di gigante per la, dopo quella del 2020, e completa la missione americana della campionessa azzurra, che tornerà in Italia con un carico di cristallo difficile da far passare ai controlli.