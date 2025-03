Oasport.it - Federica Brignone o Sofia Goggia. Chi sarà la portabandiera dell’Italia a Milano Cortina 2026?

La scorsa settimana, è stato spiegato perché Davide Ghiotto debba essere considerato un serio pretendente al ruolo dimaschileai Giochi olimpici invernali di. Però, chi potrebbe essere la controparte femminile? Francamente, le pretendenti possono essere solo due,, citate in rigoroso ordine anagrafico e alfabetico.Non ce ne vogliano tutte le altre azzurre destinate a prendere parte all’appuntamento, però nessuna di loro può essere una candidata altrettanto forte. Sia perchéprovengono dallo sci alpino, la disciplina invernale più nazional-popolare nel nostro Paese, sia perché il palmares dell’una e dell’altra non può essere eguagliato se non da chi, la, l’ha già fatta (Arianna Fontana e Michela Moioli).