Ilnapolista.it - Federginnastica licenzia Maccarani accusata di abusi sulle Farfalle: «I nodi sono arrivati al pettine»

Leggi su Ilnapolista.it

Emanuelaè statata, non sarà più la direttrice della Nazionale italiana di ginnastica ritmica“Ho ritenuto, anche per le note vicende di cronaca, di non confermare l’attuale direzione tecnica della sezione Ritmica, che assumerò io ad interim fino al 30 giugno. Vorrei dare un taglio diverso a questa organizzazione. Per questo, è stata votata all’unanimità la risoluzione anticipata del contratto con la direttrice tecnica della Nazionale di ritmica, Emanuela”. Lo ha detto il presidente della, Andrea Facci, in conferenza stampa, chiudendo “una gestione tecnica durata più di 30 anni, che negli ultimi mesi dopo le vicende che tutti conosciamo aveva garantito la continuità” portando leai Giochi Olimpici di Parigi 2024.“Ma ora abbiamo deciso che il ciclo si sia esaurito e anche la squadra grazie ai nuovi innesti ha bisogno di guardare al futuro.