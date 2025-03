Fatture elettronica | obblighi ed esoneri nel 2025

Leggi su Ildenaro.it

Ilsegna un anno di rilevanti cambiamenti nel panorama della fatturazionein Italia, dovuti all’introduzione di nuove normative e procedure che influenzano sia le imprese che i professionisti. Per aziende e professionisti è fondamentale far fronte aglie agli eventualiprevisti per orientarsi efficacemente in questo scenario in evoluzione e farsi trovare preparati di fronte ai cambiamenti in atto.Le novitàUna novità importante è rappresentata dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea della Decisione di esecuzione 2024/3150 e nella quale arriva per l’Italia l’autorizzazione da parte dell’UE a continuare ad applicare il sistema di fatturazioneobbligatoria fino al 31 dicembre 2027. Tale estensione dell’obbligo, che riguarda le partite Iva sia nelle transazioni business to business (B2B) che business to consumer (B2C), rappresenta una conferma della leadership nel campo dell’innovazione nel campo della digitalizzazione dei processi burocratici del nostro Paese, grazie all’applicazione di strumenti in grado di accorciare le tempistiche, ridurre il rischio di errori e le distanze tra PA e aziende.