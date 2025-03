Lanazione.it - Fattoria medicea. Tornerà l’acqua nei canali: "Pronti alla nostra parte"

PRATOLe ultime integrazioni al piano di recupero dellachieste a maggio sono arrivate al Comune solo da alcuni giorni. Il progetto presentato dCiottoli Immobiliare, proprietaria dell’immobile, riguarda il complesso monumentale delle Cascine di Tavola e l’area circostante. Il progetto è ambizioso e l’idea della sindaca Ilaria Bugetti è quella di creare un’intesa pubblico-privata per arrivare a valorizzare una delle più belle aree della Toscana già residenza dei Medici. I tempi però stringono e il progetto ancora non convince del tutto l’amministrazione, oltre al fatto che presenta una notevole complessità di procedimento poiché coinvolge diversi enti: la Soprintendenza per il vincolo monumentale e paesaggistico, il Genio Civile per la presenza di aree ad alta pericolosità idraulica e la Provincia per l’accesso dvia Roma che in quel tratto è strada provinciale.