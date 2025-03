Terzotemponapoli.com - Fassone: “Europei 2032? Mi auguro ci sia almeno una città del sud”

Marco, dirigente sportivo, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Ha parlato della questione Stadio Maradona in vista di Euro. Un’opinione competente da parte di chi ha contribuito alla costruzione dello stadio a Torino sponda Juventus. Di seguito le sue parole ai microfoni della radio napoletana.suglidelCosì il dirigente: “e la candidatura di Napoli?a Napoli che possa esserci. Mici siaunadel sud, magari proprio Napoli. Non si può più perder tempo, ma spesso c’è una conflittualità tra enti pubblici e privati. Spero ci sia il concorso di entrambe le forze, altrimenti non sarebbe bello. Bisogna trovare la soluzione migliore per laed anche per il club.“Sulla pista d’atleticaContinua: “Stadio Juventus? Ho dedicato anni importanti a costruire lo stadio della Juventus e conosco le dinamiche politiche che ci sono alle spalle.