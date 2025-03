Ilfattoquotidiano.it - Famosa influencer trovata priva di sensi nel suo appartamento in Corea del Sud: ancora sconosciute le cause del malore, organi interni danneggiati

La notizia la dà The Times: labritannica Ashley Surcombe, originaria del Gloucestershire, si trova in condizioni critiche, ricoverata in un ospedale di Seul,del Sud. La ragazza è statadinel suo, con un occhio nero e in stato di grave disidratazione. A contattare la polizia sono stati i genitori della 29enne, preoccupati per la mancanza di risposte da parte della figlia. Surcombe ha circa 465 mila follower su Instagram e vive a Seul da cinque anni: i suoi video sulla vita indel Sud sono molto apprezzati sui social.L’è statadistesa sul pavimento del bagno, incosciente e non reattiva. Secondo le prime informazioni, è ora ricoverata in terapia intensiva a causa di un grave danno agli: al momento non si conoscono ledel