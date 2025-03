Agrigentonotizie.it - "Fammi avere i soldi o ti uccido, ti do fuoco e non ti faccio camminare più": racconto shock in aula

"Dammi io ti do, tie non tipiù". Minacce pronunciate, in un caso, brandendo un bastone e sbattendolo contro il pavimento. All'origine delle richieste estorsive ci sarebbe stato un contrasto con la moglie con cui aveva litigato tanto da venire bloccato su.