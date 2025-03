Ilrestodelcarlino.it - Falsifica due testamenti: tutore incassa eredità milionaria ma finisce nei guai

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Fermo, 26 marzo 2025 – Avevato dueper intascare un’da un milione e ottocentomila euro. Per questo motivo un 65enne di Montegranaro, nominato amministratore di sostegno di un anziano defunto, è stato rinviato a giudizio. L’uomo dovrà ora comparire davanti al tribunale di Fermo per rispondere dei reati di falsità in testamento olografo, falsità materiale commessa dal privato e falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, per averto un atto pubblico avente rilevanza giuridica. L’indagine, condotta dalla Guardia di Finanza e coordinata dalla Procura della Repubblica di Fermo, aveva preso il via a seguito di una denuncia presentata dall’erede legittimo del defunto. L’attività dei militari delle Fiamme Gialle fermane avevano consentito di accertare, attraverso mirati approfondimenti e puntuali perizie grafologiche-calligrafiche, la falsità deipubblicati a seguito della morte dell’assistito del 65enne veregrense.