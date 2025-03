Lanazione.it - Falsi messaggi Asl sui telefoni cellulari degli aretini

Arezzo, 26 marzo 2025 –suiche invitano a ricontattare un numero di telefono per fornire alla ASL informazioni. Da ieri suidi cittadini residenti nell’aretino stanno arrivandodi questo tipo, inviati da un cellulare i cui primi numeri sono 351, che invitano a richiamare un numero di telefono (con prefisso 899) indicato negli stessi. Numerose le segnalazioni arrivate all’URP, Ufficio relazioni con il pubblico della Asl Tse. Asl Toscana Sud Est chiarisce che l’Azienda sanitaria non invia maidi questo tipo chiedendo agli utenti di ricontattare un numeroco. L’invito è, pertanto, di non rispondere aie non chiamare i numeri in essi indicati.