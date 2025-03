Ilrestodelcarlino.it - Facile da svuotare, comodo da usare: il Rowenta RO4B23 è l’aspirapolvere giusto da prendere con il 35% di sconto

Quando si parla di pulizie domestiche, l’efficacia e la praticità fanno la differenza. Ecco perché ilCompact Power XXL, oggi in offerta su Amazon a 85,99€ grazie allodel 35%, è una proposta daseriamente in considerazione. In occasione delle offerte di primavera, il marchio francese propone uno dei suoi aspirapolvere più apprezzati a un prezzo estremamente competitivo, senza rinunciare a prestazioni elevate. Acquistala adesso, è in promozioneCompact Power XXL in offerta a 85,99€: potente, capiente e compatto, con il 35% diCon una potenza di 900 W e un sistema ciclonico avanzato, questo modello è progettato per garantire una pulizia profonda su tutte le superfici, dai pavimenti duri ai tappeti, passando per tappetini e tessuti. Il motore lavora in modo efficiente, combinando potenza di aspirazione e bassi consumi energetici, un equilibrio sempre più ricercato da chi vuole risparmiare anche sulle bollette.