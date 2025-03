Unlimitednews.it - Facci “La ginnastica del futuro parte da una bellissima squadra”

ROMA (ITALPRESS) – “Ladelda una, da un bel consiglio con persone giovani e meno giovani, quindi più sagge, tutti determinati a fare un ottimo lavoro per il prossimo quadriennio. Veniamo da ottimi risultati e una gestione sportiva assolutamente di livello testimoniata dai risultati di Parigi. Non sarà assolutamente facile poter ottenere un risultato come le cinque medaglie di Parigi. Ne siamo tutti consapevoli ma abbiamo altri parametri di crescita: abbiamo la necessità di spingere sull’acceleratore su altri fronti come il rapporto con le società e lo sviluppo di tutte le discipline che magari hanno avuto qualche difficoltà in più rispetto a quelle che hanno avuto risultati prestigiosi”. Lo ha dichiarato il presidente della Feder, Andrea, a margine della conferenza stampa in cui ha presentato il quadriennio olimpico 2025/2028.