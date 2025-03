Ilgiorno.it - Fabrizio Moro: “Mi sono salvato dalla depressione, il cuore e l’album come terapia. Sanremo? Solo l’idea mi mette ansia”

Assago (Milano) – Cercando gli occhi della tigre. Nelle sue fantasie pugilistiche l’immagine di Rocky alle corde nel terzo capitolo della saga cinematografica più famosa del ring fotografa bene il lungo periodo no cheprova ad accantonare col doppio concerto in agenda il primo di aprile a Roma e il 3 al Forum di Assago. “Due notti per chiudere un brutto periodo brutto della mia vita – amlui –. Dopo il secondo film da regista ‘Martedì e venerdì’ midisinnamorato della musica perché, ogni volta che provavo a fare qualcosa, finivo per dover fare i conti con un sistema che non mi rappresenta più. Stato di sconforto che mi ha logorato dentro, inaridendo la vena creativa. Mi, ma ho fatto fatica a tornare in carreggiata. Alla fine, però, ciriuscito cambiando tutto attorno a me tranne la band”.