Tvpertutti.it - Fabrizio Frizzi chi era e com'è morto. Matrimoni con Rita Dalla Chiesa e Carlotta Mantovan

Leggi su Tvpertutti.it

Sono passati sette anni dal 26 marzo 2018 quando, nella notte,all'ospedale Sant'Andrea di Roma a causa di un'emorragia cerebrale. Un paio di mesi prima era stato vittima di un'ischemia che lo colse a sorpresa durante la registrazione de L'Eredità su Rai1. Soccorso e trasportato presso il policlinico Umberto I di Roma, venne dimesso dopo un paio di giorni e tornò in televisione al timone del programma del preserale. All'epoca, parlando della sua malattia, annunciò che non era ancora finita. Scoprì di avere un tumore al cervello difficile da combattere, nonostante l'impegno per affrontare questa dura battaglia.: perché si sono lasciati? Il primosono stati sposati dal 1992 per poi separarsi nel 1998 e divorziarsi nel 2002.