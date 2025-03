Dilei.it - Fabio Fazio fa il colpaccio, Daniel Craig a Che Tempo Che Fa

(l’ennesimo) per: CheChe Fa si riconferma uno dei programmi di punta dalle star dove andare a rilasciare interviste in Italia. In occasione dell’uscita di Queer, l’ultimo film di Luca Guadagnino,ospiterà nel suo studio, nella puntata di domenica 30 marzo 2025, nientemeno che. E così il “James Bond” si confesserà in occasione di un’anteprima tv esclusiva.ospite daa CheChe FaDi attori amatissimi in tutto il globo ce ne sono tanti, ma il fascino diè unico al mondo: una carriera invidiabile, costruita in decenni di presenze al cinema e in televisione, senza disdegnare apparizioni in teatro.è atteso nella puntata del 30 marzo di CheChe Fa per un’anteprima esclusiva:si assicura così l’ennesima star internazionale nel suo studio, in onda ormai su Nove, dopo aver “traslocato” da Rai3.