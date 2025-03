Eze assapora Dream diventa realtà dopo aver segnato il primo obiettivo dell’Inghilterra

Leggi su Justcalcio.com

2025-03-25 17:34:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione:Eberechi Eze ammette di essere stato feliceil suogoal senior per l’Inghilterra nella loro vittoria per 3-0 sulla Lettonia a Wembley lunedì sera.L’ala del Crystal Palace ha avuto un grande impattoessere entrato come sostituto al 61 ° minuto. 15 minuti, Eze ha tagliato nella casella di rigore lettone, ha eluso tre difensori e ha visto il suo tiro deviare in rete, dando all’Inghilterra tutti e tre i punti nella loro qualifica della Coppa del Mondo.Parlandoil suo grande momento, ha detto: “È qualcosa che ho sognato da Young, quindi è speciale per ciò che accade, grato a Dio per l’opportunità di essere anche qui ed esprimere il dono.