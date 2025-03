Ex difensore del Tottenham Jan Vertonghen Annuncio Retirement

Leggi su Justcalcio.com

2025-03-25 15:24:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals.Jan– uno dei calciatori più illustri del Belgio – ha annunciato che andrà in pensione dal calcio professionistico alla fine della stagione in corso.Ildi 37 anni, che ha avuto una straordinaria carriera che dura da quasi due decenni e ha giocato i suoi anni migliori al, appenderà presto gli stivali.Riflettendo sulla sua decisione,ha condiviso i suoi pensieri sul allontanarsi dal gioco.Ha detto: “Nelle ultime settimane mi è diventato chiaro che questi saranno i miei ultimi giochi. Non è affatto una decisione facile, ma è quella giusta.“Ho notato che sta diventando sempre più difficile prepararmi fisicamente per sessioni di allenamento e partite e mostrarmi come il giocatore che voglio essere.