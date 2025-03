Donnapop.it - Ex concorrente di Amici è incinta a soli 25 anni: ve la ricordate nel talent? Ecco chi è e come è cambiata

Emma Muscat sta attraversando un momento molto speciale. La giovane cantante, che aveva partecipato alla diciassettesima edizione didi Maria De Filippi, ha recentemente fatto un annuncio che ha emozionato i suoi follower. Oltre a svelare l’uscita del suo nuovo singolo Tutto Quello Che Ho previsto per venerdì, ha rivelato un’altra splendida notizia: è!La 25enne ha parlato della sua gravidanza in un’intervista con il settimanale Chi, dove ha raccontato che la scoperta di essere in dolce attesa è arrivata proprio a inizio dicembre, poco dopo il suo compleanno. La cantante, originaria di Malta, ha anche dichiarato di voler mantenere il sesso del bambinouna sorpresa fino al parto, e si sta preparando per questo grande cambiamento con grande entusiasmo e felicità. View this post on InstagramA post shared by Emma Muscat (@emmamuscatofficial), Emma Muscat è: la confessioneLa cantante ha condiviso con i suoi fan quanto sia stata felice e sorpresa di scoprire di essere