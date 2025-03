Sport.quotidiano.net - Ewan, volata vincente

Con unaimperiosa tanto da staccare tutti gli avversari, è l’australiano Caleb(Ineos) a mettere la sua firma sulla Ferrara-Bondeno, tappa d’apertura della Settimana Internazionale Coppi e Bartali, 25 anni dopo la prima edizione che aveva visto i natali proprio all’ombra del castello estense. Sprinter di razza con tappe al Tour e al Giro in curriculum, nel giorno del suo ritorno alle gare ha centrato subito il successo facendo trepidare il pubblico di Bondeno e per distacco, lasciandosi alle spalle il campione nazionale d’Israele Oleg Kogut (Israel Premier Tech) e il francese Jason Tesson (Team TotalEnergies). "Sono passati 200 giorni dall’ultima gara. È il periodo più lungo che ho passato senza gareggiare nella mia carriera. Quindi, onestamente, non sapevo cosa aspettarmi – ci ha detto dopo il traguardo – sono partito dalla città delle biciclette, è stata la mia prima gara della stagione, e non avrei potuto iniziare meglio.