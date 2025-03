Lidentita.it - Eutanasia, per l’Avvocatura di Stato non c’è diritto al suicidio

Non esiste il “al”. Ne è convintadelloche, davanti ai giudici della Corte Costituzionale, ha negato l’ammissibilità delle questioni sollevate dal giudice per le indagini preliminari di Milano che, proprio il gip meneghino, ha “inviato” alla Consulta. L’avvocato delloRuggero di Martino, intervenuto in rappresentanza della presidenza del consiglio ., perdinon c’èalL'Identità.