Europa guerra e riarmo | ABC per principianti della politica

Roma, 26 mar – “L’non deve riarmarsi perché la pace si fa con i fiori, i tweet e i fondi per le piste ciclabili.” Se vi suona assurdo, sappiate che è il livello medio del dibattito sulla difesa del nostro continente. Chi parla diviene accusato di essere servoNATO,fondaio, stipendiato dalla Von der Leyen o – orrore! – d’accordo con Calenda. Ora, siccome pare che serva un manuale per, facciamo un po’ d’ordine: perché l’deve riarmarsi, perché sostenerlo non significa essere schiavi di nessuno e perché certe obiezioni fanno ridere i polli.in Ucraina: un conflitto “IN”Uno dei principali errori di chi commenta il conflitto è dividerlo in “buoni” e “cattivi”, come se fosse un filmMarvel. La realtà è più complessa: non esiste una lotta tra un “bene” e un “male” assoluti, ma unacon interessi concreti dietro.