Euromedia per 40% degli italiani pace in Ucraina più vicina

ROMA (ITALPRESS) – Le trattative tra Stati Uniti e Russia vanno avanti da diverse settimane e dopo gli incontri di Riad sono stati stilati i primi punti e condizioni per arrivare ad un accordo di cessate il fuoco.Nel frattempo, però, mentre si discute di possibili soluzioni, la guerra va avanti e si registrano nuovi attacchi sia da una parte sia dall’altra. Uno scenario complesso, dunque, che va avanti da ormai oltre 3 anni. Nonostante questo contesto, però, tra la popolazione italiana prevale un senso di ottimismo.Secondo un sondaggio diResearch, poco più del 40% dei cittadini, infatti, dopo gli ultimi incontri e colloqui avvenuti in particolare tra Trump e Putin, crede che Russia esiano più vicine ad un accordo die alla risoluzione del conflitto.La strada delle negoziazioni eaccordi diplomatici, dunque, sembra essere quella più giusta per giungere ad un cessate il fuoco.