Eurolega | Tavares inarrestabile il Real mata l’Olimpia che almeno salva la differenza canestri

Madrid (Spagna) – Non arriva l’impresa sul campo delMadrid perMilano, anzi i biancorossi perdono 96-89, anche più nettamente di quel che dica il punteggio finale. Intà questo è un bene per i biancorossi che, quanto meno,no laa proprio favore con una tripla di Miroticizzata ad 8 decimi dalla fine dopo un timeout di coach Messina. Giovedì, al Forum, la sfida chiave con il Barcellona con l’obiettivo di raggiungere i catalani in classifica dopo la sconfitta di oggi in casa contro il Bayern per 101-102. La serata dei 4.000 punti indi Mirotic, autore di 14 punti, non è brillante ad eccezione di 3’ dominanti nel 3° periodo, ma l’ultimo canestro potrebbe essere un jolly importante, mentre il migliorizzatore è stato LeDay con 15.