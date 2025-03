Eurolega 2024 25 la Virtus Bologna affonda a Belgrado | la Stella Rossa vince 88-52

Leggi su Sportface.it

Unabrutta, bruttissima. La nona sconfitta consecutiva indelle VuNere matura a, dove latravolge gli uomini di Coach Ivanovic (ex di turno) col risultato di 88-52. Si tratta della 24esima sconfitta per la, a fronte di sette vittorie. Sono diciassette i successi dellache protegge la sesta posizione, ultimo posto utile per la qualificazione diretta ai playoff. Il miglior realizzatore in casaè Shengelia, autore di 13 punti, uno in più di Clyburn, che aggiunge 5 rimbalzi. Sono 17 invece i punti messi a referto da Davidovac, infallibile da due (6/6). Doppia cifra anche per Petrusev (16) e Miller-McIntyre (11).La serata è storta per gli ospiti e gli indizi sono subito evidenti. Si parte con un canestro di Kalinic, mentre Zizic realizza un libero su due.