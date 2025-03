Ilfattoquotidiano.it - Eurogate, la guerra delle lettere di Cina e Ue sul 5G. Ecco tutte le pressioni esercitate sulla Commissione

Leerano l’arma per cercare di scardinare le difese di Palazzo Berlaymont, gli emendamenti, invcece, gli atti ufficiali coi quali tentare di condizionare le politiche europee. Se si guarda allo scandalo sul presunto sistema corruttivo messo in piedi da lobbisti di Huawei nelle stanze del Parlamento Ue, favoriti da europarlamentari compiacenti e, sostengono le carte, pagati per esercitare pressione sull’Eurocamera eUe, non si può limitare lo sguardo solo alle dueinviate a gennaio e ottobre 2021 dal gruppo di eurodeputati oggi sotto la lente della Procura federale belga, accusati a vario titolo di associazione a delinquere, corruzione e riciclaggio. Le due missive sono solo due episodi di unadurata per anni e che, alla fine, ha portato all’esclusioneaziende cinesi Huawei e Zte dalla corsa allo sviluppo della rete 5G in Europa.