Movieplayer.it - Étoile: drammi e rivalità nel trailer della nuova serie di Amy Sherman-Palladino

Leggi su Movieplayer.it

Prime Video ha condiviso ile il poster, creata da Amy, in arrivo ad aprile. Il 24 aprile arriverà sugli schermi di Prime Video la prima stagione di, lacreata da Amye Danielambientata nel mondodanza, e ilregala qualche anticipazione dell'atteso progetto realizzato per la piattaforma di streaming. La comedy, come spiega anche il video, mostrerà quello che accade quando due compagnie in crisi si scambiano i propri ballerini nella speranza di riaccendere l'interesse da parte del pubblico. Cosa racconteràLaè ambientata fra New York e Parigi, seguendo i ballerini e lo staff artistico di due compagnie di danza di fama mondiale, .