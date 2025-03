Bergamonews.it - “Estate senza piscine Italcementi” e scatta la petizione. Valesini: “Impossibile mantenere aperta questa struttura”

Bergamo. Un’tuffi per i bergamaschi quest’: ledella città chiuderanno tra poco più di due mesi. L’inizio del cantiere è previsto a giugno 2025 per una durata di due anni.La chiusura riguarderà sia le attività estive sia quelle annuali: chiuderanno le vasche esterne, il parco e l’intera. La giunta ha ceduto il controllo dellea una società privata con un contratto valido fino al 2045, rinnovabile fino al 2055.La vicenda ha suscitato non poco disappunto: in primo luogo, per la scelta di chiudere ladurante l’, negando ai cittadini un servizio ritenuto necessario invece di procedere con i lavori per lotti. In secondo luogo, la decisione di cedere il controllo a una società privata che ha suscitato nella comunità il timore di un aumento dei costi di biglietti e servizi.