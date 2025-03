Estate 2025 con Sfera Ebbasta | annunciate sette nuove date nei Festival italiani

Leggi su Ildenaro.it

Nel vivo degli show tutti sold out nei palazzetti (dopo Torino, il 29 marzo Inalpi Arena, sarà la volta del poker dida tutto esaurito all’Unipol Forum di Milano), e in avvicinamento all’attesissima data di Napoli, il 7 giugno per la prima volta allo Stadio Diego Armando Maradona,sorprende i fan con l’annuncio diper l’. L’avventura live prosegue tra giugno e agosto sui palchi dei principalicon i nuovi appuntamenti -prodotti da Vivo Concerti in collaborazione con Thaurus Live- del Summer tourle, nel cartellone delle più suggestive rassegne musicali a cielo aperto, che vanno ad aggiungersi alla già annunciata tappa di Roma, in programma il 19 luglio all’Ippodromo delle Capannelle per Rock in Roma: intoccherà anche le città di Ferrara, il 21 giugno al Ferrara Summer; Alba (CN), il 13 luglio al Collisioni; Catania, il 25 luglio a Villa Bellini; Cinquale (MS), il 2 agosto al Vibes Summer; Gallipoli (LE), il 4 agosto al Sottosopra Fest; Olbia (SS), il 14 agosto al Red Valley; San Benedetto del Tronto (AP), il 30 agosto al SAN.