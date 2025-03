Inter-news.it - Esposito e Fabbian, i piani dell’Inter! E dalla Germania un 2005 – TS

L’Inter controlla due suoi giovani come Pioe Giovanni. E allo stesso tempo, sta monitorandoun italiano del.CONTROLLO – Sarà un’Inter giovane e forte. L’Inter continua il suo piano di ringiovanimento della squadra, che avverrà in maniera molto incisiva a partiresessione estiva del calciomercato di giugno e luglio. Preso già Petar Sucic e seguito anche Samuele Ricci (per cui c’è un derby col Milan), i nerazzurri stanno monitorando anche due giovani su cui ne mantiene ancora il controllo: ossia Francesco Pioe Giovanni. Il primo, attaccante dele capocannoniere della Serie B con lo Spezia (14 gol), è appunto di proprietà. Il club se lo riprenderà al termine della stagione e poi spetterà a Inzaghi valutarlo. O rimarrà all’Inter oppure andrà in prestito per un anno in una squadra di Serie A, per poi fare ritorno stabilmente in nerazzurro.